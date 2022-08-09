Беларуси ни в коем случае нельзя терять рынки Евросоюза, - Лукашенко
В Минске состоялось заседание Кабмина, на котором обсуждали деятельность экономики в условиях санкций
Об этом сообщает официальный портал правительства Республики Беларусь.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании, что РБ даже при санкциях нужно продвигать собственную продукцию на рынки стран Евросоюза.
"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними стоит работать. Беснование политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", – отметил Лукашенко.
По его словам, европейские страны заинтересованы в минеральных удобрениях и нефтепродуктах Беларуси.
"Возможно, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если им нужны наши товары, они тоже ищут путей, как купить... Так что туда нужно идти и создавать новые цепочки для того, чтобы торговать", – сказал Лукашенко.
- В июне Байден продлил санкции США против Беларуси, введенные после "выборов" 2020 года.
- Швейцария вслед за ЕС приняла шестой пакет санкций против РФ и Беларуси.
- В апреле Минск заявил, что из-за санкций Беларусь будет выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте.
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