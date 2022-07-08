Об этом говорится в сообщении Fitch.

В отчете международного рейтингового агентства Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня ССС до преддефолтного С, что означает начало дефолта или процесса, подобного дефолту, или бездействие эмитента.

Так агентство отреагировало на недавнее решение белорусского правительства и Минфина выполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

"Снижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в "Беларусьбанке", доступном платежному агенту.

Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах был произведен 29 июня. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - заявили в агентстве.

Fitch отмечает, что льготный период по этому платежу истекает 13 июля. Если он не будет сделан в соответствии с условиями эмиссии, то агентство сочтет это дефолтом и совершит соответствующие рейтинговые действия.

Дефолтом Fitch также сочтет обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, но расчеты по которым будут вестись в белорусских рублях.

27 июня РФ понесла дефолт по внешнему долгу. С начала марта валютные резервы центрального банка РФ остаются замороженными, а крупнейшие банки – оторванными от мировой денежной системы.

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