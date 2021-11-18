Беларусь заявила об обнаружении COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей

Об обнаружении коронавируса сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает БелТа .



По словам чиновника, власти Беларуси планируют организовать пункт для вакцинации беженцев в транспортно-логистическом центре.



В этот центр из лагеря мигрантов прибыло уже около 400 человек. Людей планируют прививать китайской вакциной.



Мигрант, у которого обнаружили COVID-19, госпитализирован.

Напомним, по состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находятся около тысячи человек. Мигранты покинули лагерь возле КПП "Брузги" и установили новый.