Беларусь заявила об обнаружении COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей
В четверг, 18 ноября, Беларусь заявила о первом случае COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей и о намерениях вакцинировать их
Об обнаружении коронавируса сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает БелТа .
По словам чиновника, власти Беларуси планируют организовать пункт для вакцинации беженцев в транспортно-логистическом центре.
В этот центр из лагеря мигрантов прибыло уже около 400 человек. Людей планируют прививать китайской вакциной.
Мигрант, у которого обнаружили COVID-19, госпитализирован.
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