Беларусь заявила о создании зенитного ракетного полка вблизи Украины

Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк, как сообщило МО РБ, он размещается в городе Лунинец и сегодня его посетит министр обороны Виктор Хренин.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении МО РБ.