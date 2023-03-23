Беларусь заявила о создании зенитного ракетного полка вблизи Украины
В министерстве обороны Беларуси заявили о создании зенитного ракетного полка в городе Лунинец, что в 60 км от Ровенщины
Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.
В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк, как сообщило МО РБ, он размещается в городе Лунинец и сегодня его посетит министр обороны Виктор Хренин.
"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении МО РБ.
- Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что Россия может передать Минску ядерные боеприпасы в случае поставки в Украину снарядов с обедненным ураном из Великобритании.
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