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Беларусь заявила о создании зенитного ракетного полка вблизи Украины

23 мартa, 2023 четверг
11:07
Мир

В министерстве обороны Беларуси заявили о создании зенитного ракетного полка в городе Лунинец, что в 60 км от Ровенщины

Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк, как сообщило МО РБ, он размещается в городе Лунинец и сегодня его посетит министр обороны Виктор Хренин.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении МО РБ.

  • Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что Россия может передать Минску ядерные боеприпасы в случае поставки в Украину снарядов с обедненным ураном из Великобритании.
Украина
Белорусь
война с Россией
Ровенщина
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