Беларусь заявила о подписании соглашения об экономическом сотрудничестве с Венгрией

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Беларуси и министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии на 2023 год подписана в Минске по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств", - пишет издание.

Согласно сообщению, программа предусматривает "комплекс мер по стимулированию экономического сотрудничества, образовательных и культурных обменов".