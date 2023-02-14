Беларусь заявила о подписании соглашения об экономическом сотрудничестве с Венгрией
Венгрия, которая является членом Евросоюза и НАТО, якобы подписала соглашение об экономическом сотрудничестве с Беларусью, которая помогает России в войне против Украины
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Беларуси и министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии на 2023 год подписана в Минске по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств", - пишет издание.
Согласно сообщению, программа предусматривает "комплекс мер по стимулированию экономического сотрудничества, образовательных и культурных обменов".
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