Об этом идет речь на официальном канале белорусского минобороны.

Там отмечается, что с 9 по 25 августа 2022 года под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны РБ пройдет оперативно-тактическое обучение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.

Учения будут проводиться на территории Беларуси и 185-го центра боевой подготовки воздушно-космических сил РФ.

К учениям планируется привлечь личный состав и вооружение, военную и специальную технику войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики Беларусь".

Как утверждает минобороны РБ, целью обучения является "повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению".