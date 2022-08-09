Беларусь заявила о начале учений ВВС и ПВО со стрельбами
Пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь сообщила о начале оперативно-тактического обучения с боевыми стрельбами
Об этом идет речь на официальном канале белорусского минобороны.
Там отмечается, что с 9 по 25 августа 2022 года под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны РБ пройдет оперативно-тактическое обучение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.
Учения будут проводиться на территории Беларуси и 185-го центра боевой подготовки воздушно-космических сил РФ.
К учениям планируется привлечь личный состав и вооружение, военную и специальную технику войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики Беларусь".
Как утверждает минобороны РБ, целью обучения является "повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению".
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