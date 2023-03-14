Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

"В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военное сборы", - говорится в заявлении пресс-службы.

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В Беларуси отмечают, что благодаря этому обучению мужчины повысят профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами оружия, военной и спецтехники, а также примут участие в спланированных тренировках.