Беларусь заявила, что проведет плановый призыв военнообязанных на сборы
14 марта в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на сборы в течение этого месяца
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.
"В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военное сборы", - говорится в заявлении пресс-службы.
Читайте также: Путин рассматривает Крым и Беларусь как территории для осуществления ядерных провокаций, - украинская разведка
В Беларуси отмечают, что благодаря этому обучению мужчины повысят профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами оружия, военной и спецтехники, а также примут участие в спланированных тренировках.
- 2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.
- 5 января стало известно, что Россия передала вооруженным силам Белоруссии новую партию бронетранспортеров БТР-82А.
- 6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, Уралы, БАЗы с символикой Z.
- 6 января сообщалось, что на границе с Беларусью ситуация остается контролируемой : перемещений техники или вражеского личного состава не зафиксировано.
- Эстонская разведка считает , что РФ готовится объявить новую волну мобилизации после Рождества, но фактически этот процесс не прекращался и после формального завершения первой волны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.84
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное