Беларусь заявила, что отправила 118 мигрантов на родину
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что за прошедшие сутки 22 ноября отправило 118 мигрантов на родину и планируют отправку еще одной группы 23 ноября
Об этом сообщает DW , ссылаясь на слова представителя МВД Беларуси, начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна.
"Только за вчерашний день 118 человек выбыло из Национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается каждый день. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска способствовали им в оформлении документов и пропуска через государственную границу", - заявил представитель МВД.
В аэропорту в Минске находится еще одна группа нелегальных мигрантов, которые планируют вылететь из Беларуси в течение дня.
Бегун уточнил, что речь идет не о мигрантах, находящихся на границе с Польшей. Мигранты, которые остаются в лагере близ польской границы, надеются в конце концов попасть в ЕС и отказываются возвращаться на родину.
- Напомним, 18 ноября из Минска в Ирак эвакуировали более 400 мигрантов.
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