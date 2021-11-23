Беларусь заявила, что отправила 118 мигрантов на родину

Об этом сообщает DW , ссылаясь на слова представителя МВД Беларуси, начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна.



"Только за вчерашний день 118 человек выбыло из Национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается каждый день. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска способствовали им в оформлении документов и пропуска через государственную границу", - заявил представитель МВД.



В аэропорту в Минске находится еще одна группа нелегальных мигрантов, которые планируют вылететь из Беларуси в течение дня.



Бегун уточнил, что речь идет не о мигрантах, находящихся на границе с Польшей. Мигранты, которые остаются в лагере близ польской границы, надеются в конце концов попасть в ЕС и отказываются возвращаться на родину.

Напомним, 18 ноября из Минска в Ирак эвакуировали более 400 мигрантов.