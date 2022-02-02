Беларусь запрещает транзит нефтепродуктов из Литвы с 7 февраля
Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог"
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
В Беларуси говорят, что такое решение было принято в ответ на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны. Ведь раньше Литва прекратила транзит подсанкционного "Беларуськалия". Поэтому Минск пообещал симметричный ответ.
"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующей из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в заявлении белорусского ведомства.
Через территорию Республики Беларусь ежегодно перевозят таких грузов около 1,5-1,6 млн. тонн на сумму свыше 1 млрд. дол.
По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году доли литовского ГП и бензина на украинском рынке составляли 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.
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