Беларусь закупает мешки для трупов, ведь все запасы пошли на россиян, атаковавших Украину весной, - аналитик Тышкевич
Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич убежден, что Беларусь закупает тысячу мешков для транспортировки трупов, ведь все запасы пошли на россиян, атаковавших весной Украину
Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Весной с территории Беларуси в отношении Украины была военная агрессия, в которой участвовали российские военные. А куда возвращались раненые россияне или их трупы, к примеру, из украинского Полесья? Они возвращались в Беларусь. То есть вполне понятно, в чем везли эти трупы. Соответственно запас материально-технического обеспечения исчерпан. И такая закупка должна была состояться", - отметил Тышкевич.
Эксперт добавил, что мешки для трупов закупались не так давно, но запасы уже исчерпаны.
"В системе медицинской службы вооруженных сил Беларуси 5 военных госпиталей, где лечатся или обследуются не только военнослужащие, а также ветераны вооруженных сил и "приписанные категории лиц". Ветераны, то есть пенсионеры, имеют свойство умирать. А последняя закупка была во время коронавируса. Поскольку импорт сейчас запрещен, то наиболее вероятно, что мешки для трупов будут закупать у собственного производителя, чтобы деньги не выходили из Беларуси", - заметил Игар Тышкевич.
- 25 июля белорусские медиа сообщили, что министерство обороны Беларуси взялось закупать тысячу мешков для транспортировки трупов.
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