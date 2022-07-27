Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Весной с территории Беларуси в отношении Украины была военная агрессия, в которой участвовали российские военные. А куда возвращались раненые россияне или их трупы, к примеру, из украинского Полесья? Они возвращались в Беларусь. То есть вполне понятно, в чем везли эти трупы. Соответственно запас материально-технического обеспечения исчерпан. И такая закупка должна была состояться", - отметил Тышкевич.

Эксперт добавил, что мешки для трупов закупались не так давно, но запасы уже исчерпаны.

"В системе медицинской службы вооруженных сил Беларуси 5 военных госпиталей, где лечатся или обследуются не только военнослужащие, а также ветераны вооруженных сил и "приписанные категории лиц". Ветераны, то есть пенсионеры, имеют свойство умирать. А последняя закупка была во время коронавируса. Поскольку импорт сейчас запрещен, то наиболее вероятно, что мешки для трупов будут закупать у собственного производителя, чтобы деньги не выходили из Беларуси", - заметил Игар Тышкевич.

25 июля белорусские медиа сообщили, что министерство обороны Беларуси взялось закупать тысячу мешков для транспортировки трупов.

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