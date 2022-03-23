Беларусь высылает большинство украинских дипломатов и закрывает консульство Украины в Бресте, МИД отреагировал
Из Беларуси высылают почти всех украинских дипломатов и закрывают украинское консульство в Бресте из-за "недружественных действий" Киева
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Большинству сотрудников украинских дипломатических работников белорусское правительство дало 72 часа, чтобы покинуть страну. Беларусь разрешила продолжить работу только 5 украинским дипломатам.
Также в связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной было принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте.
Минск обвинил Киев в "недружественных действиях, направленных на безответственное разрушение межгосударственных отношений" между государствами, "хамском обращении с белорусскими дипломатами и членами их семей на КПП "Могилев-Подольский", а также в "незаконной авиаблокаде" (после посадки самолета Ryanair)".
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не оставит без должного ответа действия Беларуси.
"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем неспровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", - сказал Николенко.
По его словам, после отъезда некоторых украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.
"У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - подчеркнул спикер МИД.
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