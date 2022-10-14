Беларусь ввела "режим контртеррористической операции"

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в разговоре с российским пропагандистским изданием "Известия".

Режим "контртеррористической операции" был введен будто бы из-за угрозы от соседних государств.

"Мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил Макей.

Подробностей о "режиме контртеррористической операции" пока нет.

10 октября президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

11 октября ГУР Украины сообщило, что россияне перебросили в Беларусь 32 дрона-камикадзе , планируется еще пополнение.

13 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Украина готова к наступлению с территории Беларуси.

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