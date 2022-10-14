Беларусь ввела "режим контртеррористической операции"
В Беларуси ввели "режим контртеррористической операции"
Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в разговоре с российским пропагандистским изданием "Известия".
Режим "контртеррористической операции" был введен будто бы из-за угрозы от соседних государств.
"Мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил Макей.
Подробностей о "режиме контртеррористической операции" пока нет.
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