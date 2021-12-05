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Беларусь вручила военному атташе Украины ноту протеста

5 декабря, 2021 воскресенье
14:00
Мир

Минобороны Беларуси в воскресенье, 5 декабря 2021 года, вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с "нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве"

Об этом передает пресс-служба подконтрольного режиму Лукашенко оборонного ведомства страны, информирует Еспресо.TV.

"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Там отмечено, что поводом послужило "нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня".

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"Военному атташе было доказано, что украинская сторона избегает диалога для решения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - подчеркнули в Минобороны Беларуси.

Кроме того, как добавили в ведомстве, "были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украиной от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями Вооруженных Сил Украины".


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