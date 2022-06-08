Беларусь впервые обогнала Германию в поставках товаров в РФ, - Bloomberg
Анализ данных о международной торговле свидетельствует о том, что в апреле белорусский экспорт в страну вырос более чем на 100% и составляет около $1,5 млрд
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что экспорт Германии в Россию в апреле сократился примерно до $800 млрд. Таким образом, Беларусь впервые обогнала Германию (чья экономика в 60 раз больше белорусской) в поставках товаров в РФ.
Весь заграничный импорт в Россию по состоянию на апрель снизился примерно на 60-80% по сравнению с апрелем 2021 года и февралем 2022-го. Согласно этим данным, объем импорта в этот период мог упасть с $27 млрд до $5-10 млрд.
По расчетам Bloomberg, поставки в Россию из стран, на которые в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это действительно, в частности, для поставок из Китая, не вводившего санкции против РФ.
"Рынок практически упал. Сегодня очень сложно привезти груз из Европы, иногда почти невозможно", – заявил агентству Андрей Побежимов, глава отдела международной логистики службы доставки СГЭК.
Кроме того, Россия усложнила получение точных сведений о своей экономике, поскольку перестала публиковать некоторые ключевые статистические показатели, включая подробную разбивку импорта и экспорта.
- Напомним, российская экономика находится на пути к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза из-за последствий санкций, связанных с войной в Украине. За 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд. фунтов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.16
- Актуальное
- Важное