Беларусь впервые обогнала Германию в поставках товаров в РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что экспорт Германии в Россию в апреле сократился примерно до $800 млрд. Таким образом, Беларусь впервые обогнала Германию (чья экономика в 60 раз больше белорусской) в поставках товаров в РФ.

Весь заграничный импорт в Россию по состоянию на апрель снизился примерно на 60-80% по сравнению с апрелем 2021 года и февралем 2022-го. Согласно этим данным, объем импорта в этот период мог упасть с $27 млрд до $5-10 млрд.

По расчетам Bloomberg, поставки в Россию из стран, на которые в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это действительно, в частности, для поставок из Китая, не вводившего санкции против РФ.

"Рынок практически упал. Сегодня очень сложно привезти груз из Европы, иногда почти невозможно", – заявил агентству Андрей Побежимов, глава отдела международной логистики службы доставки СГЭК.

Кроме того, Россия усложнила получение точных сведений о своей экономике, поскольку перестала публиковать некоторые ключевые статистические показатели, включая подробную разбивку импорта и экспорта.

Напомним, российская экономика находится на пути к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза из-за последствий санкций, связанных с войной в Украине. За 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд. фунтов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb