Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что Беларусь 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину
Об этом министр сказал во время международной конференции "Атомные возможности для развития Украины" 22 ноября, передает Укринформ.
"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (снабжение, - ред.)", - сказал Галущенко.При этом министр отметил, что Украина не рассчитывает на стабильные поставки электроэнергии из Белоруссии.
Галущенко также добавил, что с февраля 2022 года в Украине все атомные электростанции могут впервые в истории заработать на максимальной мощности.
"Мы сегодня рассматриваем, что в феврале есть возможность включить 15-й блок", - сказал министр.
Сейчас в Украине работает 14 энергоблоков из 15 имеющихся: энергоблок на Ривненской АЭС 80-е сутки находится на плановом ремонте. Его должны подключить к системе с 1 по 15 февраля 2022 года.
- Напомним, 18 ноября министерство энергетики Беларуси заявило, что прекращает поставки электроэнергии в Украину.
- 20 ноября стало известно, что США помогут соорудить на АЭС Украины 14 новых энергоблоков.
- Целью Госпредприятия "НАЭК Энергоатом" является увеличение мощностей АЭС до 24 ГВт к 2040 году.
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