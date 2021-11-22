Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго

Об этом министр сказал во время международной конференции "Атомные возможности для развития Украины" 22 ноября, передает Укринформ.

"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (снабжение, - ред.)", - сказал Галущенко.

При этом министр отметил, что Украина не рассчитывает на стабильные поставки электроэнергии из Белоруссии.

Галущенко также добавил, что с февраля 2022 года в Украине все атомные электростанции могут впервые в истории заработать на максимальной мощности.

"Мы сегодня рассматриваем, что в феврале есть возможность включить 15-й блок", - сказал министр.

Сейчас в Украине работает 14 энергоблоков из 15 имеющихся: энергоблок на Ривненской АЭС 80-е сутки находится на плановом ремонте. Его должны подключить к системе с 1 по 15 февраля 2022 года.