Беларусь в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд автотранспорта, зарегистрированного в ЕС
Беларусь приняла ответные меры по транспортным средствам, зарегистрированным в государствах - членах Европейского союза
Об этом сообщили в БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
В информации чиновников говорится, что с 16 апреля 2022 г. запрещается перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их прохождение через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепления.
Это ограничение не применяется к 23 апреля 2022 года к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля этого года.
Исключение сделано для транспортных средств, перевозящих почтовые отправления и живых животных – они продолжают следовать без ограничений.
Кроме того, определен перечень мест, в которые могут направляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.
- Напомним, пятый пакет санкций ЕС содержит запрет на транзит автотранспорта из России и Беларуси в страны Евросоюза.
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