Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Пограничные войска Беларуси закупили у России и начали обустраивать границу системами наблюдения типа Муром-П и Муром-М, а также станциями РЭБ", - говорится в сообщении.

"По информации местного подполья, для тренировок и инструктажа в республику прибыли специалисты по ВС РФ и от производителей оборудования. Основной целью является научить белорусских военных противодействовать БПЛА", - добавили в ЦНС.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших учебу в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды окупантов на востоке Украины.

22 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.

26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психологически тактических полос препятствий на севере страны.

Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Белоруссии. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.

По данным генерала Сергея Наева, по состоянию на 14 августа на территории Беларуси находится до 6,5 тысячи наемников ЧВК Вагнера. Однако, непосредственной угрозы Украине с этой стороны военное руководство не видит.