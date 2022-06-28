Беларусь усилила границу с Украиной шестью батальонами, - МОУ

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

"Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал он.

Спикер добавил, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Мотузянык также отметил, что российское командование готовит для подрывной деятельности против Украины диверсантов из белорусских военнослужащих.

"Мы пока не фиксируем формирование какой-либо наступательной российской группировки на территории этой страны. Разведка сообщает о том, что фиксируются факты подготовки российскими силами на территории этой части диверсионно-разведывательных групп из числа военнослужащих Республики Беларусь", - рассказал он.