Беларусь угрожает Литве перекрыть экспорт древесины и покупку секонд-хенда
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пригрозил перекрыть экспорт древесины в Литву и ограничить импорт запчастей и одежды секонд-хенд
Об этом сообщает Zerkalo.
"Если посмотреть товары, экспортируемые из Беларуси в Литву, то сотни миллионов - это деревообработка. Это фактически древесина, которая в виде первичной переработки идет в Литву. И там уже литовские деревообрабатывающие предприятия делают дальнейшую переработку и экспортируют в страны ЕС. Если придется, мы перекроем этот канал поставки. Где Литва будет брать древесину – вопрос. И куда денутся литовские деревообработчики", - заявил Головченко.
По данным Белстата, экспорт продукции деревообрабатывающей отрасли в Литву в прошлом году составил 306,7 млн долларов, а годом ранее – 228 млн долларов.
Премьер добавил, что Беларусь также может отказаться от импорта б/у одежды и запчастей.
"Но мы этого не хотим. Я просто подсвечиваю, что если нас заставят отвечать в дальнейшем, у нас есть инструментарий, которым мы воспользуемся", – сказал министр.
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