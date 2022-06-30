Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Ключом к проблеме, которая нависает над всей Европой, является Беларусь . Ведь это та стартовая площадка, с которой Путин будет проводить атаку на европейский мир. По своей сути Вооруженные силы Украины защищают Европу, защищают мир. А политическая реакция европейского сообщества не выработана" , – отметил Бессмертный.

Политик добавил, что мировая реакция и ответ на агрессивные действия Российской Федерации чрезвычайно медленны.

"Мир очень медленно запускает все необходимые цепные механизмы для того, чтобы выработать объективную реакцию, которая могла бы обеспечить вопрос победы Украины в войне с Россией до конца 2022-го или до конца 2023 г. То есть нет акцентирования внимания на достижении вещей, необходимых сегодня, чтобы решить неотложные проблемы", - заметил Роман Бессмертный.

25 июня журналист Виталий Портников в эфире Еспресо выразил мнение, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, белорусские военные его выполнят .

27 июня представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий заявил, что кремль не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной .

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