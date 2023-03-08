Некоторые аналитики утверждают, что Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 документов, которые могут помочь обойти российские санкции, направив китайскую помощь в РФ через Беларусь. Как вы считаете, пойдет ли Китай на такой шаг против Запада?

Я думаю, что да, это правда. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Пекин, чтобы посетить Си Цзиньпина 1 марта, и я думаю, что это сильный сигнал о том, что Россия, Беларусь и Китай пытаются держаться вместе. На мой взгляд, мы также можем вспомнить встречи в Мюнхене, Германии в середине февраля этого года, а также встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который подчеркнул, что Китай не может оказывать никакой военной помощи России. Если он это сделает, столкнется с очень серьезными последствиями. Поэтому я думаю, что у США уже есть определенная информация о том, что Китай и Беларусь, два важных стратегических союзника России, пытаются держаться вместе и сблизиться, чтобы помочь Москве снова атаковать Украину на поле боя. Я уверен, что Китай, безусловно, все еще в состоянии противостоять альянсу США, поэтому, безусловно, Китай переосмысливает и реорганизует свою политику в этой ситуации.

Разрешите еще раз прояснить ситуацию. Вы считаете, что Беларусь станет новым хабом для китайской помощи через Минск в Москву, я прав?

Я думаю, что да.

Китай представил так называемый мирный план для прекращения войны в Украине, и он был одобрен в Москве и Беларуси, но не в цивилизованном мире. Почему Пекин решил взять на себя инициативу после года войны?

Я думаю, Китай постоянно учится смотреть на ситуацию на поле боя в Украине. Год назад, как раз перед началом войны, Путин поехал к Си в Пекин, и они объявили о неограниченном партнерстве. Это свидетельствует о том, что отношения между Москвой и Пекином были очень крепкими. Но после начала войны кажется, что Москва не может все делать очень быстро. Поэтому я думаю, что Китай имеет тенденцию быть нерешительным по поводу того, что происходит в Украине. Пекин всегда учится, и сейчас, я думаю, он, безусловно, понимает, что Москва не может контролировать и зайти слишком далеко. Поэтому, знаете, наверняка было бы гораздо лучше урегулировать ситуацию, чтобы остановить войну. Это было бы гораздо лучше для Пекина. Си Цзиньпин только что объявил о мирном или частичном урегулировании для обеих сторон, Украины и России. С другой стороны, Пекин все еще пытается содействовать любой помощи Москве, пытается помочь добиться прогресса на поле боя, а также считает, что внутреннее противостояние требует большей помощи со стороны Беларуси и всего Китая, поэтому Пекин и Беларусь пытаются держаться вместе и обсуждать или пересматривать любую помощь, которую они могут оказать России.

Если Украина выиграет эту войну, нужны ли вообще переговоры с Кремлем, и будет ли с кем говорить?

Это очень любопытно. Я однозначно думаю, что Пекин все просчитывает. Если Украина выиграет войну, конечно, нам все равно придется провести, возможно, серию переговоров. Следовательно, переговоры все еще остаются вариантом для Пекина, и тогда он может объявить о своем вкладе или выделении средств. Китай может способствовать заключению мирного соглашения между двумя сторонами. Я думаю, что объявление о соглашении или урегулировании на этом этапе могло бы поощрить или инициировать приглашение обеих сторон сесть за стол переговоров, что было бы выгодно Пекину.

Верите ли вы, что эта война может завершиться до конца 2023 года?

Трудно сказать. За последние, наверное, два-три месяца или два с половиной месяца мы не видели особого прогресса в войне с обеих сторон. Похоже, что обе стороны находятся в определенной дилемме, потому что они просто остаются на поле боя на востоке Украины. Но сейчас зима подходит к концу и близится весна, поэтому обе стороны пытаются возобновить боевые действия в ближайшие недели. Мы также видим, что Россия, безусловно, не может реализовать идею или план, который она разрабатывала в последние годы, и она также нуждается в большой помощи со стороны Беларуси или Китая. Также и Украина нуждается в большой военной и экономической помощи от Запада. Трудно сказать, и я думаю, что результат будет зависеть от будущих сражений в весенние сезоны. Это очень важно для того, чтобы решить, какая сторона выигрывает войну или какая сторона будет иметь гораздо большее преимущество за столом переговоров.