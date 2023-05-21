Беларусь создала ударный дрон R-50, которым заинтересовались россияне
Разработка была представлена на международной выставке вооружений MILEX-2023, которая проходила в "Минск-Арене"
Об этом передает российское агентство "Новости".
По словам эксперта РФ в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, новый белорусский беспилотный летательный аппарат R-50 может выполнять функции боражирующего боеприпаса.
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"Такие дроны, безусловно, стали одним из трендов в развитии беспилотных авиационных систем", - отметил эксперт.
Как он отметил, "новые дроны R-50 могут заинтересовать российскую армию".
- Напомним, с территории Беларуси по целям в Украине россияне запускают дроны-камикадзе типа "шахед" производства Ирана.
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