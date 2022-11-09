Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Республики Беларусь в качестве "братской помощи" закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.

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Также в составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

А правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию Российской Федерации в Украине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

27 октября в Генштабе предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают опрокидывать войска на территорию Беларуси. Среди прочих, на территорию РБ прибыли и кадыровцы.

8 ноября стало известно, что на территории Беларуси совместно с Россией продолжают формировать группировку войск.

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