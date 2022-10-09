Беларусь сосредоточила на границе с Украиной шесть батальонов, - ГУР

Об этом заявляет Главное управление разведки со ссылкой на представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого.

Разведка сообщает, что на границе с Украиной Беларусь сосредоточила механизированные батальоны и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

Скибицкий говорит, что Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной.

"Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к решению", - сообщает представитель ГУР.

Он также заявляет, что неизвестно, как долго будет продолжаться такая ситуация.

"Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - рассказывает Вадим Скибицкий.

4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал , что его страна участвует в "специальной военной операции" в Украине. В то же время он заявил, что Беларусь "никого не убивает и не посылает своих военных". В эфире Эспрессо генерал-майор запаса и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос подчеркнул, что Беларусь уже давно принимает участие в войне против Украины

5 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Украине и попросила о поддержке.

7 октября по меньшей мере 20 дронов-камикадзе "Шахид-136" и пункты управления к ним, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец".

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас убежден, что цель обвинений Украины в подготовке удара по Беларуси – отведение части ВСУ с фронта к белорусской границе.

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