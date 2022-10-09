Беларусь сосредоточила на границе с Украиной шесть батальонов, - ГУР
Военная разведка Украины сообщает, что в настоящее время Беларусь сосредоточила шесть батальонов на границе с Украиной
Об этом заявляет Главное управление разведки со ссылкой на представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого.
Разведка сообщает, что на границе с Украиной Беларусь сосредоточила механизированные батальоны и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.
Скибицкий говорит, что Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной.
"Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к решению", - сообщает представитель ГУР.
Он также заявляет, что неизвестно, как долго будет продолжаться такая ситуация.
"Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - рассказывает Вадим Скибицкий.
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