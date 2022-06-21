Беларусь сосредоточила на границе с Украиной до 4 тыс. военных, – Минобороны

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, возможен вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-нибудь дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. Пока мы этого не видим", – сказал Мотузяник.

По его словам, белорусская армия в настоящее время насчитывает более 60 тыс. военных и будет увеличена почти на 20 тысяч в связи с созданием южного оперативного командования. Поэтому власть активно вербует людей в армию.

Спикер Минобороны также отметил, что угроза от белорусской стороны никогда не спадала, но для того чтобы развить наступление с территории этой страны снова, нужно создать мощную наступательную группировку, как в первые недели полномасштабного вторжения.



"Мы это уже видели в первые недели полномасштабного российского вторжения. Именно из-за недружественных действий Беларуси Россия так быстро оказалась в окрестностях Киева. Но тогда была создана очень мощная группировка. Сейчас такой группировки мы не видим", – сказал Мотузяник.



При этом он добавил, что действия врага заставляют украинскую сторону быть бдительными и укреплять границу с Беларусью.



"Такая российская тактика на сегодня: основной удар - Луганщина, Донетчина, остальные - постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывания действий наших подразделений. Таким образом они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы оттуда заберем подразделения, они (оккупанты, - ред.) могут совершить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, однако мы вынуждены укреплять это направление", - подчеркнул Мотузяник.

Также известно, что Беларусь продолжила военные учения вблизи украинской границы по меньшей мере до 25 июня.