Беларусь согласилась на транзит украинского зерна в литовские порты
Беларусь без всяких условий согласилась на транзит украинского продовольствия через свою территорию для его экспорта из литовских портов
Об этом говорится в сообщении спикера генерального секретаря ООН Стафена Дюжаррика.
В пятницу, 9 декабря, генсек ООН Антониу Гутерреш провел встречу с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем. Белорусский дипломат сообщил руководителю ООН, что Беларусь без предварительных условий соглашается на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из портов Литвы.
Также заместитель главы МИД Беларуси повторил просьбу своего правительства получить возможность экспортировать собственную продукцию минеральных удобрений, поскольку на белорусскую продукцию наложены санкции Запада.
Не уточняется, поднимали ли во время встречи вопросы участия Беларуси в войне России против Украины.
- 9 декабря из одесского порта вышло судно с 25 тысяч тонн украинской пшеницы для Сомали.
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