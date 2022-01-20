Беларусь, Словакия и Россия вошли в тройку крупнейших поставщиков электроэнергии в Украину в 2021 году

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



Украина импортировала 1 693,6 млн кВт-ч электроэнергии в 2021 году - на 26,5% меньше, чем годом ранее. Основная часть импорта - 69,5% - пришлась на поставки из Беларуси. На втором месте по объемам Словакия - 308 млн кВт-ч. На третьем РФ - 101 млн кВт-ч.



По итогам 2021 года импорт электроэнергии в Украину составил 1,1% от общего электропотребления в стране. При этом пик импорта пришелся на февраль - 509,3 млн кВт-ч, а в октябре не осуществлялся ни из одной страны.



Так, 75,5% (1 278,5 млн кВт-ч) от его объема поставили в торговую зону "ОЭС Украины" (из Беларуси и России), а к "острову Бурштынской ТЭС" - 24,5% (415,1млн кВт-ч из Словакии, Венгрии, Румынии).

Напомним, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что в Украине сейчас возможны существенные проблемы с поставкой электроэнергии из-за популистской тарифной политики власти.