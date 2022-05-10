Беларусь разворачивает силы спецопераций на границе с Украиной, – начальник генштаба РБ
Белорусское военное руководство приступило к проверке боеготовности войск и развертыванию сил спецопераций на трех направлениях, в частности на границе с Украиной
Об этом заявил начальник генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram.
"В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", - сказал он.
По словам Гулевича, созданная ВСУ группировка "общей численностью до 20000 человек также требует реакции"
"В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - подытожил начальник генштаба.
- 5 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь привела отдельные подразделения вооруженных сил в высшие степени боеготовности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное