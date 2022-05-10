Беларусь разворачивает силы спецопераций на границе с Украиной, – начальник генштаба РБ

Об этом заявил начальник генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram.

"В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", - сказал он.

По словам Гулевича, созданная ВСУ группировка "общей численностью до 20000 человек также требует реакции"

"В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - подытожил начальник генштаба.

5 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь привела отдельные подразделения вооруженных сил в высшие степени боеготовности.