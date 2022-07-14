Об этом сообщает ГУР.

Такое указание получило командование государственного пограничного комитета Беларуси. Прежде всего, речь идет о местных табачных изделиях. Однако общий список товаров достаточно широк, в том числе запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и многое другое.

"Такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада. Поэтому власти Беларуси надеются частично уменьшить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды", - отмечают в ГУР.

Кроме того, для усиления потока товаров белорусские власти ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

Между тем, пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаруженных крупных партиях контрабандных белорусских табачных изделий в грузовиках.

Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, Россия втягивает Беларусь в войну, чтобы поглотить ее.

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