Беларусь проверяет силы оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации

Об этом со ссылкой на пресс-службу минобороны Беларуси сообщило агентство БЕЛТА .



Вооруженные силы страны начали внезапную проверку воинских частей и подразделений по поводу боевой готовности, марша и выполнения учебно-боевых задач. Она должна оценить способность личного состава к оперативному рогованию на потенциальные кризисные ситуации.



"Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки", – говорится в сообщении.



При этом военные будут постепенно наращивать состав сил, которые вовлечены в такую проверку.

Напомним, Лукашенко вводит смертную казнь за подготовку терактов.