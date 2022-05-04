Беларусь проверяет силы оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации
Белорусская армия внезапно начала проверку готовности личного состава к оперативному реагированию на возможные кризисы
Об этом со ссылкой на пресс-службу минобороны Беларуси сообщило агентство БЕЛТА .
Вооруженные силы страны начали внезапную проверку воинских частей и подразделений по поводу боевой готовности, марша и выполнения учебно-боевых задач. Она должна оценить способность личного состава к оперативному рогованию на потенциальные кризисные ситуации.
"Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки", – говорится в сообщении.
При этом военные будут постепенно наращивать состав сил, которые вовлечены в такую проверку.
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