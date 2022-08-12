Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Проверка прошла вчера, 11 августа.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси к применению", - пишет Генштаб ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb