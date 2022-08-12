Беларусь провела проверку готовности к применению системы боевого управления и оповещения вооруженных сил, - Генштаб
В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Проверка прошла вчера, 11 августа.
"На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси к применению", - пишет Генштаб ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное