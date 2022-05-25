Беларусь проведет военные учения 26 мая вблизи границы с Волынской областью
26 мая недалеко от белорусско-украинской границы с Волынской областью пройдут военные учения ВС РБ
Об этом сообщил глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук.
"В ВС Беларуси проводится очередной этап проверки сил реагирования. Завтра, 26 мая, в нашем городе пройдут контрольно-тактические занятия, во время которых будет налажено взаимодействие сил специальных операций с авиацией. В частности, в рамках выполнения поставленных задач пройдет отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водного препятствия", - заявил Рогачук.
Учения начнутся в 11:00. На участке Центра молодежного творчества к Евроопту на Варшавке военная техника начнет форсировать Мухавец. В преодолении водного препятствия технику будут сопровождать вертолеты и штурмовики.
"После выполнения этапа в городских условиях десантные подразделения отправятся на полигон "Брестский" для решения дальнейших задач. Все мероприятия проходят в рамках тактических учений, поводов для беспокойства нет", - отмечают белорусы.
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