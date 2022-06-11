English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Беларусь проведет серию военных учений в пограничной с Украиной Гомельской области

Беларусь проведет серию военных учений в пограничной с Украиной Гомельской области

11 июня, 2022 суббота
18:31
война с Россией

ГУР сообщает, что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время"

Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вооруженные силы Беларуси 7 июня приступили к занятиям по боевой готовности. Разведке известно, что основная цель тренировок это "переход из мирного на военное время".

"В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, - Тихановская

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, органы военного управления и даже срочников.

На территории Жлобинского района той же Гомельской области с 28 июня по 16 июля запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.

Напомним, что Гомельская область непосредственно граничит с северной частью Украины.

  • 2 июня мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила , что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.
  • На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.
  • 31 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины.
  • 7 апреля Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины.
  • Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины , но высшие офицеры проигнорировали его.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
Александр Лукашенко
Главное управление разведки
Читайте также:
Виктор Орбан
11 июня, 2022 суббота
"По мнению букмекеров, шансы Украины на победу невысокие": Орбан прокомментировал российско-украинскую войну
Військова повістка
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
окупанти
10 июня, 2022 пятница
Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
11 июня
19:40
ОБСЕ
ОБСЕ не эвакуировала своих украинских работников после 24 февраля и прекратила с ними связь, - Politico
19:27
Эксклюзив
Упрощенная процедура получения украинского гражданства может быть только для иностранных воинов ВСУ, - Наливайченко
19:27
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
ВСУ сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке и отразили наступление в районе Попасной, - Генштаб
19:18
На войне с РФ погиб чешский доброволец
19:15
В Мариуполе рашисты переименовали площадь Свободы и мира и повесили триколор, - советник мэра
19:09
Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата, но будут условия, - Bloomberg
19:03
Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев вступил в добровольческий легион "Свободу России"
"Мечты сбываются": экс-вице-президент "Газпромбанка" Волобуев вступил в добровольческий легион "Свободу России"
19:01
Эксклюзив
Литовцы смотрят на Путина с жалостью, у него комплекс Наполеона, - литовский журналист Андрюс Тапинас
19:00
Франция не настроена идти на уступки России, – представитель Макрона
18:59
"Регионал" Балицкий стал выдавать российские паспорта в Мелитополе
18:47
зерно
В Одесской области началась жатва, собирают ячмень - ОВА
18:31
Шольц выступил за начало переговоров по вступлению в ЕС с Северной Македонией
18:24
"Портрет нашего врага – варвары": в Минкульте назвали количество разрушенных памятников
18:00
Связь между Запорожской атомной электростанцией и МАГАТЭ удалось восстановить, - Энергоатом
17:59
Экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций, - Reuters
17:57
Украина разбила Армению в Лиге наций
17:50
В Мариуполе трактор МЧС России подорвался на мине, трое оккупантов погибли, - советник мэра
17:46
Тяжелое оружие, седьмой пакет санкций и разблокирование экспорта: о чем Кулеба говорил с главами МИД Польши и Литвы
17:43
Эксклюзив
Франция и Германия в критический момент протянули руку помощи России, - Пионтковский
17:41
Семья британца, которому на Донбассе грозит смертная казнь, призывает его освободить
17:37
По всей Донецкой области отсутствует свет, - мэр Краматорска
17:30
До конца следующей недели Еврокомиссия предоставит вывод о статусе кандидата в ЕС для Украины
17:27
ВСУ контролируют треть Северодонецка, - мэр Стрюк
17:11
У оккупантов есть план на следующие четыре месяца войны, - ГУР
16:47
Правительство США бойкотирует российский экономический форум в Петербурге и призывает остальные страны делать то же самое
16:43
На фото Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен
Экспорт электричества, отмена тарифов и €9 млрд: итоги переговоров Зеленского с главой Еврокомиссии
16:37
Зеленский
Все российские чиновники, судьи и банки: Зеленский выразил мнение, что должно быть в седьмом пакете санкций ЕС
16:26
В приграничной Брянской области РФ загорелась ремонтная база оккупантов. Вместе с техникой
16:12
Тайвань выделит 1,2 миллиона долларов на восстановление украинских храмов, разрушенных армией РФ
16:10
На Запорожье рашисты похитили голову студсовета
16:06
Эксклюзив
Троянским коням нельзя давать украинские паспорта: отъе****сь от нас, - юрист Загребельская
15:55
Украинские войска ведут контрнаступление вблизи Херсона, - городской совет
15:51
В оккупированном Херсоне принять гражданство РФ согласились только 24 человека
15:46
Сингапур передаст Украине кареты "скорой", пожарное снаряжение и миноискатели, - амбассадор Зеленко
15:39
Эксклюзив
В некоторых направлениях Запорожской области ВСУ отодвинули оккупантов к границам области, - боец "Легиона Свободы"
15:24
На фото Алексей Резников и Бен Уоллес
From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили футболку
15:20
За сутки украинские пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов
15:11
Олаф Шольц
Шольц призвал Сербию ввести против РФ санкции и договориться с Косово
15:06
Эксклюзив
Кастинг на должность Путина начался, - Пионтковский
15:01
Россияне обстреляли Малую Токмачку на Запорожье: сгорел сельсовет, ранен человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV