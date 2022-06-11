Беларусь проведет серию военных учений в пограничной с Украиной Гомельской области
ГУР сообщает, что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время"
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Вооруженные силы Беларуси 7 июня приступили к занятиям по боевой готовности. Разведке известно, что основная цель тренировок это "переход из мирного на военное время".
"В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.
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С 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, органы военного управления и даже срочников.
На территории Жлобинского района той же Гомельской области с 28 июня по 16 июля запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.
Напомним, что Гомельская область непосредственно граничит с северной частью Украины.
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