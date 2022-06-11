Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вооруженные силы Беларуси 7 июня приступили к занятиям по боевой готовности. Разведке известно, что основная цель тренировок это "переход из мирного на военное время".

"В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.

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С 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, органы военного управления и даже срочников.

На территории Жлобинского района той же Гомельской области с 28 июня по 16 июля запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.

Напомним, что Гомельская область непосредственно граничит с северной частью Украины.

2 июня мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила , что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.

На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.

31 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины.

7 апреля Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины.

Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины , но высшие офицеры проигнорировали его.

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