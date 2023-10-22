Беларусь продолжила военные учения с РФ, продолжающиеся с 2022 года
Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ по меньшей мере до 29 октября. Длительность обучения составляет 78 недель
Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" .
"Полигоны "Доманово", "Обуз-Лесновский" и "Гожский" работают без перерыва, а остальные на выходных 21 и 22 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные учения продлили, по меньшей мере, до 29 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.
Полигоны, на которых проходят учения белорусской и российской армий:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 28.10;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.10;
- полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 28:10;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 27.10;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 27.10;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 29.10;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 29.10;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28:10.
Совместные учения Беларуси и РФ продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 79 недель.
- Ранее сообщалось о том, что совместные военные учения Беларуси с Россией , продолжающиеся непрерывно с 29 апреля 2022 года, были продлены до 15 октября.
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