Беларусь продолжила военные учения с РФ, продолжающиеся с 2022 года

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" .

"Полигоны "Доманово", "Обуз-Лесновский" и "Гожский" работают без перерыва, а остальные на выходных 21 и 22 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные учения продлили, по меньшей мере, до 29 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и российской армий:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 28.10;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.10;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 28:10;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 27.10;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 27.10;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 29.10;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 29.10;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28:10.

Совместные учения Беларуси и РФ продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 79 недель.