Беларусь продолжила совместные военные учения с РФ по меньшей мере до 5 ноября
Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ по меньшей мере до 5 ноября. Длительность обучения составляет 79 недель
Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" .
"Полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва, а остальные на выходных 28 и 29 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные учения продлили по меньшей мере до 5 ноября. Они продолжаются на 8 полигонах.
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.11;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.11;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 04.11;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 03.11;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.11;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 05.11;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.11;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 04.11;
Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 79 недель.
- Ранее сообщалось о том, что совместные военные учения Беларуси с Россией , продолжающиеся непрерывно с 29 апреля 2022 года, были продлены до 29 октября.
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