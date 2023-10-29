Беларусь продолжила совместные военные учения с РФ по меньшей мере до 5 ноября

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" .

"Полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва, а остальные на выходных 28 и 29 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные учения продлили по меньшей мере до 5 ноября. Они продолжаются на 8 полигонах.

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.11;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.11;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 04.11;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 03.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.11;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 05.11;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.11;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 04.11;

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 79 недель.