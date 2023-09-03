Беларусь продолжила совместные учения с армией РФ по меньшей мере до 11 сентября

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" .

"Выходные 2 и 3 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в заявлении.

Учения на полигонах продолжаются с 4 сентября и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 09.09;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 11.09;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 09.09;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 11.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.09;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.09;

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общая продолжительность, которую зафиксировала мониторинговая группа, – 71 неделя.