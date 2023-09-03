Беларусь продолжила совместные учения с армией РФ по меньшей мере до 11 сентября
Совместные учения военных Беларуси и России еще раз продолжили, теперь по меньшей мере до 11 сентября
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" .
"Выходные 2 и 3 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в заявлении.
Учения на полигонах продолжаются с 4 сентября и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 09.09;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 11.09;
- полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 09.09;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.09;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.09;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 11.09;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.09;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.09;
Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общая продолжительность, которую зафиксировала мониторинговая группа, – 71 неделя.
- 6 мая также сообщалось , что обучение вооруженных сил РБ и РФ на белорусских полигонах продлено минимум до 15 мая.
- 1 июня Андрей Демченко, спикер ДПСУ, отметил, что сейчас незначительное количество российских военных привлечено в подготовке к обучению на белорусских полигонах.
- 7 августа министерство обороны Беларуси заявило о начале военных учений механизированной бригады на полигонах, расположенных вблизи границ с Польшей и Литвой.
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