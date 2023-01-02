Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения, - Гаюн

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

Да, 24-25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах "Осиповичский" и "Доманово".

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

"Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.

Минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ .