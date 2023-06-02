Беларусь продолжила совместные с РФ военные учения, - Белорусский Гаюн
Учения вооруженных сил РБ и РФ на белорусских полигонах продлено минимум до 11 июня
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Военные учения вооруженных сил РБ и РФ на белорусских полигонах продолжаются уже 58 недель.
"3-4 июня будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Доманово", "Лепельский", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский", - пишет Гаюн.
- Напомним, что учения на полигонах Беларуси продолжаются с 29 апреля 2022 года.
- 1 июня Андрей Демченко, спикер ГПСУ, отметил, что сейчас незначительное количество российских военных привлечено в подготовке к учениям на белорусских полигонах.
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