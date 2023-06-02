Беларусь продолжила совместные с РФ военные учения, - Белорусский Гаюн

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Военные учения вооруженных сил РБ и РФ на белорусских полигонах продолжаются уже 58 недель.

"3-4 июня будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Доманово", "Лепельский", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский", - пишет Гаюн.