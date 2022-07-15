Об этом сообщает в телеграмме мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах.

17 июля будет выходной для всех полигонов, для некоторых также и 16 июля.

Обучение на белорусских полигонах:

Борисовский (227) до 23.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23.07;

Гожский (под Гродно) до 22.07;

Брестский до 23:07;

Репище (Осиповичи) до 22.07;

Марьина Горка до 23.07;

Лосвидо (под Витебском) до 23.07;

Неман (под Березовкой) до 22.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 22.07;

Чепелево (под Слонимом) до 22:07;

Доманово (под Ивацевичами) до 22.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 22.07;

Заслоновое (под Лепелем) до 23.07.

"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям", - говорится в сообщении.

В Гомельской области Беларуси 12 июля стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками.

В Беларуси у границы с Ровенской и Волынью активизировались военные. В частности, было зафиксировано движение колонн военной техники в Брестской области.

Ранее глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко оценил риски нарушения границы со стороны соседней Беларуси.

Российский разведывательный самолет А-50 вылетел с белорусского военного аэродрома в Мачулищах для возвращения в Россию.

9 июля в Мачулище прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb