Беларусь продолжила очередные учения вблизи границы с Украиной до 23 июля
Обучение Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлено как минимум до 23 июля
Об этом сообщает в телеграмме мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах.
17 июля будет выходной для всех полигонов, для некоторых также и 16 июля.
Обучение на белорусских полигонах:
- Борисовский (227) до 23.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23.07;
- Гожский (под Гродно) до 22.07;
- Брестский до 23:07;
- Репище (Осиповичи) до 22.07;
- Марьина Горка до 23.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 23.07;
- Неман (под Березовкой) до 22.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 22.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 22:07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 22.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 22.07;
- Заслоновое (под Лепелем) до 23.07.
"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям", - говорится в сообщении.
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