Об этом сообщает в телеграме мониторинговая группа военной активности "Белорусский Гаюн" .

"Учения ВС РБ продлены как минимум до 9 июля. 3 июля станет выходным днем ​​для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также будет 2 июля", - говорится в сообщении.

Продолжение учений на белорусских полигонах:

Борисовский (227) до 09.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;

Гожский (под Гродно) до 08.07;

Брестский до 09:07;

Репище (Осиповичи) до 08.07;

Марьина Горка до 09.07;

Лосвидо (под Витебском) до 09.07;

Неман (под Березовкой) до 08.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) до 08.07;

Чепелево (под Слонимом) до 08.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;

Стрилянище под Старыми Дорогами до 08.07;

Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться", - добавили в пресс-службе мониторинговой группы.

На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется.

В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.

26 июня разведка сообщила , что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, предупредили белорусских чиновников в Гомельской области.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.

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