Беларусь продлит военные учения вблизи границы по меньшей мере до 9 июля
Вооруженные силы Беларуси продлили учения до 9 июля. Соответствующие графики опубликованы в сети
Об этом сообщает в телеграме мониторинговая группа военной активности "Белорусский Гаюн" .
"Учения ВС РБ продлены как минимум до 9 июля. 3 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также будет 2 июля", - говорится в сообщении.
Продолжение учений на белорусских полигонах:
- Борисовский (227) до 09.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
- Гожский (под Гродно) до 08.07;
- Брестский до 09:07;
- Репище (Осиповичи) до 08.07;
- Марьина Горка до 09.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
- Неман (под Березовкой) до 08.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) до 08.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
- Стрилянище под Старыми Дорогами до 08.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться", - добавили в пресс-службе мониторинговой группы.
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