Беларусь продлила военные учения вблизи украинской границы, по меньшей мере, до 25 июня.
Вооруженные формирования Беларуси продолжили обучение – по меньшей мере до 25 июня
Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" .
На белорусских полигонах учения продлены:
- Борисовский (227) до 25.06;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;
- Гожский (под Гродно) до 24.06;
- Брестский до 25:06;
- Репище (Осиповичи) до 24.06;
- Марьина Горка до 25.06;
- Лосвидо (под Витебском) до 25.06;
- Неман (под Березовкой) до 24.06;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;
- Чепелево (под Слонимом) до 24:06;
- Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;
- Заслоново (под Лепелем) до 25.06.
18 и 19 июня будут выходные для военных.
"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении. .
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