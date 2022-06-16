Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" .

На белорусских полигонах учения продлены:

Борисовский (227) до 25.06;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;

Гожский (под Гродно) до 24.06;

Брестский до 25:06;

Репище (Осиповичи) до 24.06;

Марьина Горка до 25.06;

Лосвидо (под Витебском) до 25.06;

Неман (под Березовкой) до 24.06;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;

Чепелево (под Слонимом) до 24:06;

Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;

Заслоново (под Лепелем) до 25.06.

18 и 19 июня будут выходные для военных.

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении. .

ГУР сообщает, что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время".

2 июня мониторинговая группа "Белорусски Гаюн" сообщила, что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.

На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.

31 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины.

7 апреля Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины.

Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины, но высшие офицеры проигнорировали его.

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