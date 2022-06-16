English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Беларусь продлила военные учения вблизи украинской границы, по меньшей мере, до 25 июня.

Беларусь продлила военные учения вблизи украинской границы, по меньшей мере, до 25 июня.

16 июня, 2022 четверг
18:45
война с Россией Учение на полигоне "Лосвидо" (Беларусь)

Вооруженные формирования Беларуси продолжили обучение – по меньшей мере до 25 июня

Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" .

На белорусских полигонах учения продлены:

  • Борисовский (227) до 25.06;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;
  • Гожский (под Гродно) до 24.06;
  • Брестский до 25:06;
  • Репище (Осиповичи) до 24.06;
  • Марьина Горка до 25.06;
  • Лосвидо (под Витебском) до 25.06;
  • Неман (под Березовкой) до 24.06;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;
  • Чепелево (под Слонимом) до 24:06;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;
  • Заслоново (под Лепелем) до 25.06.

18 и 19 июня будут выходные для военных.

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении. .

  • ГУР сообщает, что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время".
  • 2 июня мониторинговая группа "Белорусски Гаюн" сообщила, что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.
  • На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.
  • 31 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины.
  • 7 апреля Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины.
  • Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины, но высшие офицеры проигнорировали его.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
Читайте также:
16 июня, 2022 четверг
Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания
15 июня, 2022 среда
Западные разведки рассматривают три сценария развития войны в Украине, - CNN
15 июня, 2022 среда
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.46
    Покупка 34.46
    Продажа 35.29
  • EUR
    Покупка 35.85
    Продажа 37.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
16 июня
19:56
После Германии и Италии: Газпром уменьшает поставки газа во Францию и Австрию
19:54
Бен Уоллес
Британия передаст Украине более 20 самоходных гаубиц М109, - минобороны Уоллес
19:47
"Я не вижу возможности вытеснить россиян в ближайшие месяцы": австрийский генерал прокомментировал ситуацию на фронте
19:38
Эксклюзив
На Харьковщине линию фронта отдалили, но ракетные удары не прекратились, - командир отряда ССО "Азов-Харьков" Сидоренко
19:32
Румыния работает над открытием нового пункта пропуска через украинско-румынскую границу, - Йоханнис
19:18
На фото схема расположения Крымского моста
Разведка опубликовала техническую документацию Крымского моста
19:06
Обновлено
Франция, Германия, Италия и Румыния будут выступать за немедленное предоставление Украине кандидатства в ЕС, - Макрон
19:02
На фото гаубица М109А3
Оккупанты нанесли авиаудары по Сумщине, Донетчине и Луганщине, ВСУ отразили штурм Долины, - Генштаб
19:00
Эксклюзив
Герои Украины: танкист и пограничник Тарас Греченюк – воин, который никогда не жаловался
18:50
Белавиа
США расширили санкции в отношении авиакомпаний Беларуси из-за нарушений ограничений
18:46
Теряют 20% доходов: аграрии просят правительство разрешить им продавать валюту по коммерческому курсу
18:31
Сейчас на поле боя ежедневно гибнут от 200 до 500 украинских воинов, - Арахамия
18:26
На Донетчинеи бойцы терробороны сбили вражеский вертолет
18:25
Йенс Столтенберг
Военная помощь НАТО Украине не провокация, а поддержка независимого государства - Столтенберг
18:23
Россия не хочет мира и не готова к переговорам, - Зеленский на встрече с Макроном, Шольцем, Драги и Иоганнис
18:12
Мир может потерять три урожая украинской пшеницы, - Минагрополитики о последствиях российской агрессии
17:58
В Киеве начали ремонтировать жилые дома после российских обстрелов
17:51
Рашисты обстреляли кассетными снарядами дома мирного населения в Николаеве
17:46
Эксклюзив
Harpoon способен уничтожить Крымский мост и отрезать полуостров от России, - военный эксперт
17:45
Оккупанты заявили о переходе Запорожской АЭС под контроль России с сентября, - Энергоатом
17:33
На фото Марио Драги и Владимир Зеленский.
"Мы все отстроим": Драги после визита в Ирпень
17:29
Эксклюзив
Вероятность вхождения белорусских войск на территорию Украины является низкой, - советник министра МВД Смирнов
17:27
Помогал оккупантам, агитировал за коллаборационизм: на Харьковщине экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
17:22
Латвия
В Латвии демонтируют объекты, прославляющие советский и нацистский режимы
17:21
Российский шпион пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге
17:20
Эксклюзив
Украинская промышленность способна производить оружие, отвечающее стандартам НАТО, - военный эксперт Бровченко
16:58
Встреча Зеленского с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии: Украина передала предложения о санкциях против России
16:54
"Ребята все сделают, дайте только оружие": Подоляк рассказал, как ВСУ оттесняют россиян на Херсонщине
16:52
Песков
В Кремле надеются, что визит четырех лидеров в Киев заставит Зеленского "взглянуть реально на положение дел"
16:47
Парламенты Румынии и Молдовы на первом в истории совместном заседании примут декларацию
16:25
На фото студенты Арктического университета Норвегии
Университет Норвегии запустил специальную программу поступления для украинских беженцев
16:22
49 контейнеров уже в Баку: Китай налаживает торговый путь в Европу в обход России
16:13
ЧВК, Нацгвардия, резервисты: РФ привлекла к войне против Украины около 330 000 человек
16:05
В Мелитопольском районе рашисты отравились черешней
16:04
касетные снаряды
Передадут в Гаагу: СБУ собрала новые доказательства применения россиянами запрещенного оружия
16:02
Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией
15:52
Словакия передала ВСУ пять вертолетов и боеприпасы для "градов"
15:37
Россияне в Херсоне самовольно вселяются в квартиры, оставленные украинцами
15:32
Здание ПриватБанка
Спрос восстанавливается: украинцы в мае покупали на 20% больше, — ПриватБанк
15:17
Оккупанты из Курской области РФ накрыли огнем Сумщину, поврежден сельхозобъект
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV