Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

28 августа будет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых выходным станет также 27 августа, говорится в сообщении.

Только 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" будет работать без выходных. Учения здесь продлены с 27 августа и до 3 сентября.

График обучений таков:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 03.09;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 02.09;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 03.09;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 02.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 02.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 02.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 02.09;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 03.09.

"Беларуски Гаюн" подсчитал, что общий срок продления учений достиг 18 недель.

"Следует отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - сказано в сообщении.

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