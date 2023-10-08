Беларусь продлила военные учения с Россией по меньшей мере до 15 октября
Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ по меньшей мере до 15 октября. Длительность учений составляет 76 недель
Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" .
В сообщении говорится, что в Беларуси военные учения с РФ продлили по меньшей мере до 15 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.
"Выходными для некоторых полигонов стали 7 и 8 октября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в сообщении.
Полигоны, на которых проходят учения белорусской и российской армий:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 14.10;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 13.10;
- полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 14.10;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 13.10;
- 212 авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 13.10;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 15.10;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 15.10;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 14.10;
Белорусско-российские учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Теперь они будут длиться уже 76 недель.
- Ранее сообщалось о том, что совместные военные учения Беларуси с Россией , продолжающиеся непрерывно с 29 апреля 2022 года, были продлены до 1 октября.
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