Беларусь продлила военные учения с Россией по меньшей мере до 15 октября

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" .

В сообщении говорится, что в Беларуси военные учения с РФ продлили по меньшей мере до 15 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.

"Выходными для некоторых полигонов стали 7 и 8 октября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в сообщении.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и российской армий:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 14.10;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 13.10;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 14.10;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 13.10;

212 авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 13.10;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 15.10;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 15.10;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 14.10;

Белорусско-российские учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Теперь они будут длиться уже 76 недель.