Беларусь продлила военные учения с Россией по меньшей мере до 1 октября

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы " Беларускі Гаюн ".

Беларусь еще раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ. Они продлятся не менее чем до 1 октября.

"Выходными для некоторых полигонов стали 23 и 24 сентября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают беспрерывно", - говорится в сообщении.

Учения на полигонах пройдут с 25 сентября и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.09;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.09;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 30.09;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.10;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.10;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.09;

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общая продолжительность учений составляет 74 недели.