Беларусь продлила военные учения с Россией по меньшей мере до 1 октября
Беларусь еще раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ не менее чем до1 октября. Общая продолжительность учений составляет 74 недели
Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы " Беларускі Гаюн ".
Беларусь еще раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ. Они продлятся не менее чем до 1 октября.
"Выходными для некоторых полигонов стали 23 и 24 сентября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают беспрерывно", - говорится в сообщении.
Учения на полигонах пройдут с 25 сентября и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.09;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.09;
- полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 30.09;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.09;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.09;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.10;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.10;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.09;
Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общая продолжительность учений составляет 74 недели.
- Ранее сообщалось о том, что совместные военные учения Беларуси с Россией, которые продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года, были продлены до 17 сентября.
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