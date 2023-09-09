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Война с Россией: хроника
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Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября

9 сентября, 2023 суббота
19:12
Мир

Совместные военные учения Беларуси с Россией, которые продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года, были в очередной раз продлены до 17 сентября

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

Отмечается, что Беларусь в очередной раз продлила совместные с вооруженными силами России военные учения как минимум до 17 сентября.

"Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в сообщении.

Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:

  • 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;
  • Полигон "Гожский" 6-й омбр. (Гродненский район) до 15.09;
  • Полигон "Брестский" 38-й едшбр. (Брестский район) до 16.09;
  • Полигон "Осиповичский" 51-й абр. (Осиповичский район) до 15.09;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;
  • 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;
  • Полигон "Лепельский" 19-й омбр. (Лепельский район) до 16:09;

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 72 недели.

  • 18 августа первый эшелон из России прибыл в Беларусь для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военные не исключают провокации на северных границах, на фоне учений ОДКБ.
  • Утром 29 августа очередной российский эшелон вооруженных сил прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ.
Россия
Белорусь
Война с Россией
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