Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

Отмечается, что Беларусь в очередной раз продлила совместные с вооруженными силами России военные учения как минимум до 17 сентября.

"Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в сообщении.

Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:

227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;

Полигон "Гожский" 6-й омбр. (Гродненский район) до 15.09;

Полигон "Брестский" 38-й едшбр. (Брестский район) до 16.09;

Полигон "Осиповичский" 51-й абр. (Осиповичский район) до 15.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;

230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;

Полигон "Лепельский" 19-й омбр. (Лепельский район) до 16:09;

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 72 недели.