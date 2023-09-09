Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября
Совместные военные учения Беларуси с Россией, которые продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года, были в очередной раз продлены до 17 сентября
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларуски Гаюн".
Отмечается, что Беларусь в очередной раз продлила совместные с вооруженными силами России военные учения как минимум до 17 сентября.
"Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - говорится в сообщении.
Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:
- 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;
- Полигон "Гожский" 6-й омбр. (Гродненский район) до 15.09;
- Полигон "Брестский" 38-й едшбр. (Брестский район) до 16.09;
- Полигон "Осиповичский" 51-й абр. (Осиповичский район) до 15.09;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;
- 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;
- Полигон "Лепельский" 19-й омбр. (Лепельский район) до 16:09;
Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 72 недели.
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