Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейнык во время визита в Венгрию 12 апреля.

"Позиция Минска однозначна: нужно остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и вступать в переговоры – чем раньше, тем лучше", – говорит белорусский дипломат.

Алейнык подчеркнул, что "Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира".

"Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники", – цитирует Алейныка росСМИ.