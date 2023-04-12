Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
В Беларуси выступили за объявление перемирия в Украине без права перемещения войск с обеих сторон и начало переговоров
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейнык во время визита в Венгрию 12 апреля.
"Позиция Минска однозначна: нужно остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и вступать в переговоры – чем раньше, тем лучше", – говорит белорусский дипломат.
Алейнык подчеркнул, что "Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира".
"Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники", – цитирует Алейныка росСМИ.
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- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление происходит каждый день, а информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны Украины.
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- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если мир выберет "позорный мир" с РФ, то получит новую войну с российским Четвертым рейхом.
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