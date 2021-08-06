Беларусь признала экстремистским спортивный сайт Тribunа.cоm: писал о Тимановской
Сайт "Трибуна" признали экстремистским в Беларуси после интервью с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, впрочем он и так запрещен в стране
О блокировании сайта заявило МВД Беларуси.
"Кроме основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, ВКонтакте, а также мобильные приложения для смартфонов", - говорится в заявлении министерства внутренних дел РБ.
Причиной внесения сайта в список стало то, что на сайте публиковались материалы, которые "призвали к экстремистской деятельности".
Отметим, сайт "Трибуна" на территории Беларуси заблокировали еще в августе 2020 года, после начала протестов, из-за поддержки протестующих и использования бело-красно-белого флага в публикациях.
Издание освещало ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Она дала первое интервью журналистам портала после того, как ее отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной. По ее словам, тренеры собирались нею "заткнуть дыру" и выставить на соревнования, к которым она не готова (эстафета 4 по 400 метров), так как участников эстафеты к ней не допустили из-за недостатка сданных допинг-тестов.
В то же время в "Трибуне" сообщили, что продолжат работать несмотря на блокирование.
"Помните, что читать "Трибуну" по-прежнему нельзя. Подписка на соцсети - не нарушение закона. Также редакция работает над решениями, которые позволят безопасно делиться контентом с друзьями, родственниками и знакомыми", - подчеркнули в редакции.
- 1 августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристину Тимановскую решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановской было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
- Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.
- Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище
- 2 августа Польша выдала гуманитарную визу Тимановской.
- 4 августа Тимановская покинула Токио и полетела в Вену.
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