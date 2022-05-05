Беларусь привела отдельные подразделения вооруженных сил в высшую степень боеготовности, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.



По данным Генерального штаба, оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне и пытаются установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. Кроме того, россияне пытаются удержать сухопутный коридор между областями и оккупированным Крымом.



На временно захваченных территориях враг продолжает расхищать продукцию аграрных предприятий. Россияне там имитируют волонтерскую деятельность и обвиняют правительство Украины в создании гуманитарной катастрофы. Кроме того, российские захватчики продолжают обстрелы из минометов и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.



На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Генштаб сообщает, что зафиксировано приведение Беларусью отдельных подразделений вооруженных сил в высшие степени боеготовности с целью проверки.



На Сиверском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.



На Слобожанском направлении оккупанты предприняли неудачную попытку восстановить утраченные позиции в районе Харькова. Пытались взять наступлением территории в районе населенного пункта Старый Салтов.

Кроме того, в Харьковской области оккупанты обустроили на базе Купянской городской больницы военный госпиталь. Таким образом, враг осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения своих войск за счет гражданских медучреждений. Продолжаются обстрелы территорий вокруг Изюма.



Генштаб информирует, что из-за значительных потерь россияне вывели на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.



На Донецком направлении россияне предприняли провальную попытку оккупировать Попасную, а также взять под полный контроль Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк. Успехов не было.



На Южнобужском направлении оккупанты пополняют запасы боеприпасов, горючего и материально-технических средств. Пытаются укрепить позиции.



На временно захваченных территориях россияне продолжают применять административно-полицейские меры.

Оккупанты производят фильтрацию местных жителей и срывают эвакуацию на территорию подконтрольную Украине. В то же время, россияне пытаются пополнить потери личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих-контрактников.



Утром 5 мая украинская армия возобновила контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаева и Херсона.

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