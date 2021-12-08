Беларусь пригрозила Украине "локальным конфликтом"
Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович пригрозил Украине возможным "локальным конфликтом"
Об этом пишет БЕЛТА .
При этом белорусский чиновник обвинил Украину в проведении военных учений "практически на государственной границе".
"Почему-то украинское руководство их (учения, - ред.) решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как борются с мигрантами применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту", - сказал Вольфович.
Глава Совбеза Беларуси также обвинил Украину в недружественном отношении к Беларуси.
"Мы преимущественно уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве... Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - заявил Вольфович.
- Напомним, на украинско-белорусской границе началась операция "Полесье" для защиты границы от мигрантов.
- 4 декабря Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства.
- 5 декабря Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с "нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве".
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