Беларусь пригрозила Украине "локальным конфликтом"

Об этом пишет БЕЛТА .



При этом белорусский чиновник обвинил Украину в проведении военных учений "практически на государственной границе".



"Почему-то украинское руководство их (учения, - ред.) решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как борются с мигрантами применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту", - сказал Вольфович.



Глава Совбеза Беларуси также обвинил Украину в недружественном отношении к Беларуси.



"Мы преимущественно уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве... Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - заявил Вольфович.

Напомним, на украинско-белорусской границе началась операция "Полесье" для защиты границы от мигрантов.

4 декабря Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства.

5 декабря Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с "нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве".

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