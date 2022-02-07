Беларусь приближает войска РФ к Киеву и дальнему тылу Украины и позволяет угрожать всем регионам, - политолог Басараб
Политолог Михаил Басараб считает, что поглощение Беларуси позволяет России угрожать войсками всем украинским регионам
Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Лукашенко после кровавого подавления революции в своей стране превратился в абсолютно марионеточного и ручного диктатора РФ. Сейчас он говорит на публику ровно то, что ему предписывают говорить из Кремля", - считает политолог.
Басараб оценил возможность участия Беларуси в возможном наступлении на Украину.
"Думаю, что белорусы не будут составлять там основу. Беларусь интересует Россию исключительно как плацдарм для более выгодной диспозиции в возможном вооруженном противостоянии с Украиной - это дополнительный участок общей границы. Кроме того, Беларусь территориально существенно приближает российские войска к важным стратегиям". непосредственно – столица Киев и, например, возможность зайти в дальние тылы – теоретически ударить с территории Беларуси в направлении Львова. Беларусь дает возможность России угрожать в равной степени всем украинским регионам", - сказал он.
Читайте также: Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский труснул"
Политолог также выразил мнение по поводу участия белорусских солдат в этой возможной войне.
"Возможно, отморозки из каких-то спецслужб, представители КГБ могут быть особенно мотивированы и идейными. Относительно обычных солдат – я думаю, будет сверхвысокий уровень дизертирства. Здесь у меня нет никаких сомнений. Пока это кажется легкой прогулкой, то фантазии могут быть какие угодно. А когда здесь будет серьезное сопротивление и море крови со стороны захватчиков, думаю, у многих отпадет желание участвовать в этой нелепой и безнравственной войне", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.79
Покупка 27.79Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное