Беларусь приближает войска РФ к Киеву и дальнему тылу Украины и позволяет угрожать всем регионам, - политолог Басараб

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Лукашенко после кровавого подавления революции в своей стране превратился в абсолютно марионеточного и ручного диктатора РФ. Сейчас он говорит на публику ровно то, что ему предписывают говорить из Кремля", - считает политолог.



Басараб оценил возможность участия Беларуси в возможном наступлении на Украину.



"Думаю, что белорусы не будут составлять там основу. Беларусь интересует Россию исключительно как плацдарм для более выгодной диспозиции в возможном вооруженном противостоянии с Украиной - это дополнительный участок общей границы. Кроме того, Беларусь территориально существенно приближает российские войска к важным стратегиям". непосредственно – столица Киев и, например, возможность зайти в дальние тылы – теоретически ударить с территории Беларуси в направлении Львова. Беларусь дает возможность России угрожать в равной степени всем украинским регионам", - сказал он.



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Политолог также выразил мнение по поводу участия белорусских солдат в этой возможной войне.



"Возможно, отморозки из каких-то спецслужб, представители КГБ могут быть особенно мотивированы и идейными. Относительно обычных солдат – я думаю, будет сверхвысокий уровень дизертирства. Здесь у меня нет никаких сомнений. Пока это кажется легкой прогулкой, то фантазии могут быть какие угодно. А когда здесь будет серьезное сопротивление и море крови со стороны захватчиков, думаю, у многих отпадет желание участвовать в этой нелепой и безнравственной войне", - подытожил он.

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